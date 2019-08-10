TOKİ'den Ankara'nın merkezinde açık artırma ile arsa satışı

10.08.2019 13:29

TOKİ, Başkentin merkezi Çankaya Çukurambar'da yer alan iki arsayı "Açık Arttırma" yöntemi ile satışa sundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde 48 bin 354 metrekarelik iki arsa açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. Açık artırma müzayedesi, 05 Eylül 2019 Perşembe günü saat 13.30'da, TOKİ'nin Ankara Merkez Binası'nda yapılacak. Ticaret ve konut alanı niteliğinde olan iki arsa toplam 299 milyon 996 bin 510 TL muhammen bedel ve yüzde 25 peşin 48 ay vadeli olarak satılacak.Satışa sunula iki arsa, Çankaya Çukurambar mevkiinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde Eskişehir ve Konya otoyolunun yakınında Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde bulunuyor.

Toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada bulunan arsa, ulaşım yollarına yakın olması, bölgenin çeşitliliği, altyapısı tamamlanmış bölgede bulunması ve merkezi konumu itibarıyla alıcılarına büyük avantaj sağlayacak.Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde arsaların her biri için ayrı ayrı 500 bin TL katılım teminatı ödeyecekler. Satışa sunulan iki arsa KDV'den muaf olup, vade süresince üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışına bağlı dönemsel artışlar altı ayda bir en fazla yüzde 6 oranında uygulanacak.

Satış şartnameleri ve diğer konular hakkında detaylı bilgi TOKİ'nin Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA