TOKİ'den Adana Seyhan'a millet bahçesi

SEYHAN, ADANA (Habermetre) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana'nın Seyhan ilçesinde 40 bin 455 metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesinin ihalesi 30 Kasım 2021, Salı günü yapıldı.

Millet bahçesi projesi içerisinde çocuk oyun alanları, turunç bahçesi, kelebek bahçesi, millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi diğer sosyal donatılar yer alacak. Proje içerisinde ayrıca 947 ağaç olacak.

Yeşilin her tonu yer alacak

Yeşilin her tonunu içinde barındıracak, bitki ve yöresel peyzajı ile Adana'ya yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesinde; aromatik bitkiler ve tema bahçesi ve yer alacak. Proje ile vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak.

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