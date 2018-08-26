TOKİ'den 2018'de İkinci İndirim Kampanyası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), tüketicilere sunduğu peşin ödemede indirim oranını yüzde 24'e yükseltti. TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği indirim kampanyamızın ikincisi 21 Eylül'de başlıyor. İndirim kampanyamızda oranı yüzde 24'e çıkardık" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yeni indirim kampanyası düzenledi. Başkan Turan, vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Bu kampanyada indirim oranı yüzde 24'e çıkardıklarını belirten Turan, tarihi ve koşullarının belirlendiğini açıkladı.

"Son başvuru 19 Ekim 2018"

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Esnek ödeme ile yüzde 24 indirim"

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek" şeklinde konuştu.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini aktaran Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir" diye konuştu.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde ve tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz. Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlanacak. Kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler." - ANKARA