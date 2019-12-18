TOKİ dar gelirliler için Sinop'a 600 konut inşa edecek

18.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:24

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sinop'a 600 yeni konut inşa edilecek.



AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi, Boyabat ve Durağan ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvuruların alınmaya başlandığını vurguladı.



Dar gelirli vatandaşları kapsayan projenin hayırlı olmasını dileyen Giresun, şunları kaydetti:



"Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında Sinop'umuza inşa edilecek olan 600 sosyal konut için başvurular e-devlet üzerinden ve Ziraat Bankası aracığıyla yapılmaya başlandı. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımız ve diğer alıcı adayları olmak üzere üç farklı kategoride bu başvurular yapılacak. Konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, ilan edilecek tarih ve yerde başvuru sahipleri arasında hak sahibi belirleme kurası çekilecek. Hak sahipleri konut ödemelerini satış fiyatının yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0,49 oran ve 240 ay vade ile ödeyecek. Dar gelirli ailelerimizin kendilerine ait bir konut sahibi olmalarında büyük bir avantaj sağlayan toplu konut projesinin ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA