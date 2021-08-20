TOKİ, Bozkurt'ta iş yerlerinin onarımına başladı
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TOKİ, Bozkurt'ta iş yerlerinin onarımına başladı

TOKİ, Bozkurt'ta iş yerlerinin onarımına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen esnafın dükkanlarını yenileme çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen esnafın dükkanlarını yenileme çalışmalarına başlandı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok iş yeri hasar gördü. Sel ile birlikte ilçede bulunan iş yerlerinin birçoğu balçık ile kaplandı. Hasar tespit ve temizlik çalışmaları tamamlanan iş yerlerinin ön cephelerinin doğrama tamirlerine başlandı. Dükkanlar için andezit taş kaplama çalışması yapılırken, bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nde örnek bir dükkan oluşturuldu. Bütün iş yerlerinin aynı şekilde dizayn edileceği öğrenildi. Temizlenen iş yerlerinin çalışmasının yarından itibaren vakit kaybetmeksizin başlanılacağı belirtildi.

Bu kapsamda zarar gören esnafın yaralarının sarılması için bölgede 40 ton alüminyum ile kapı pencere montajında kullanılan 641 boy, 7,7 ton kör kasa getirildi. Sahada 17'si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ'nin, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını artıracağı öğrenildi.

Bozkurt'a İstanbul'dan geldiğini ve ilçedeki dükkanın ailesi tarafından işletildiğini söyleyen Ergün Ünal, "Devletimiz yanımızda, bizlere yardımcı oldular. Tüm ekipmanlarıyla buradalar. Bozkurt'ta büyük bir felaket yaşadık. Yaraların sarılmasıyla birlikte devletimiz, ilçemizde bazı değişiklikleri öneriyor. Görüldüğü üzere yeni bir dükkan dizayn etmiş. Bütün dükkanların bu şekilde olması öngörülüyor. Üst tarafı koyu bir renk, alt tarafı da yine koyu bir renk olmuş. Aslında bunlar farklı renkler olabilir. Biraz daha açık ve şeffaf renkler kullanılabilir. Zaten burası büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş. Biraz içimizi açacak daha hoş renkler tercih edilebilir. İnşallah devletimizin üst yetkilileri bunları duyarda bizlerin taleplerini dinleyeceklerini düşünüyorum" dedi.

Yeni yapıları beğendiklerini ve güzel olduğunu belirten Ergün Ünal, "Şekil olarak da güzel olmuş. Bunların üzerine daha şeffaf renklerin olması daha güzel olacak. Ama genel olarak güzel" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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