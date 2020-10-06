TOKİ borç kapatma 2020 ne zaman? TOKİ borç kapatma nedir? TOKİ kampanyaları

Toplo Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde ev sahibi olmak isteyenler için 81 ilde yapılan konutlar ilgi görmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ 2020 kampanyalarını merak eden vatandaşlara indirim müjdesi verdi. Peki, TOKİ TOKİ indirimi ne kadar ve şartları ne?

Kura ile ev sahibi yapan TOKİ, binlerce 2+1, 3+1, 4+1 konutlarıyla, uygun fiyata ev sahibi yapıyor. Sık sık düzenenlenen kampanyalara bir yenisini daha ekleyen TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medayadan duyurdu.

TOKİ BORÇ KAPATMA NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasıdır.

TOKİ BORÇ KAPATMA 2020 NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2020 yılında TOKİ'den ev alan vatndaşlara yeni bir indirim kampanyası olduğunu duyurdu. Kurum, ''TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullanarak, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihini de ilan etmiş oldu.