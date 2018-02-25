TOKİ Başkanı Turan: "Oturmadığımız Daireyi Teslim Etmeyiz"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Oturmayacağımız daireyi teslim etmeyiz" dedi.

TOKİ Başkanı Turan, Gaziantep'te şehit ve gazi aileleri için Mavikent Mahallesi'nde yapımı süren binalarda incelemelerde bulundu. Çalışanlardan konutlar hakkında bilgi alan Turan, toplam 643 dairenin bulunduğu yaşam alanının Türkiye'de şehit ve gazi aileleri için yapılmış en büyük toplu konut olduğunu belirtti. Turan, 2+1 ve 3+1 konutların 20 yıl vade ile verileceğini, ilk defa ev alacak şehit ya da gazi aileleri için ise sıfır faiz uygulanacağını belirtti. Turan, "Bu şantiye gerçekten özel bir proje. Şahinbey Belediyesi ile işbirliği içinde yaptığımız, Gaziantep'te yaşayan şehit yakını, gazi ve gazi yakını aileler için yapılmış bir konut bölgesi. Çok önemsediğimiz bir proje ve burada konutlar da gerçekten kaliteli. Burada şehit ve gazi yakınlarımızın değerli aileleri için kullanılacak olan konutlar" ifadelerini kullandı.

Konutların yaz aylarında teslim edileceği müjdesini veren Turan, "Şehit ve gazi derneğimiz Ankara'ya da geldi. Onlar ile de görüştük, inşallah bu yaz teslim etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Konut rakamlarımız makul"

Ödeme şekilleri konusunda da bilgi veren Mehmet Ergün Turan, ödemelerde kolaylıklar olduğunu belirterek, "Konut rakamlarımız da burada oldukça makul. Özellikle şehit ve gazi yakını ailelerimize belgeler veriliyor. Bu belgeye sahip olanlar çok uygun fiyatlara alıyorlar. Ödemelerde de gerekli kolaylıklar sağlandı. Zaten devletimiz şehit ve gazi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kolay ödeme koşulları var. İlk defa belge ile alacaklar için sıfır faizli zaten. Diğerleri için de en düşük endeks ne ise 240 ay boyunca da onlar ödeyecekler. İnşallah en kısa zamanda bitirip yaz aylarında teslim edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP