TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AKM inşaatında incelemelerde bulundu
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AKM inşaatında incelemelerde bulundu

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AKM inşaatında incelemelerde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, idarenin İstanbul'da devam eden uygulamalarının şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, idarenin İstanbul'da devam eden uygulamalarının şantiyelerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı inceleyen Bulut, ardından Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm projelerini ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. AKM'nin açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması hedefleniyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şantiyede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ve işlevselliği açısından İstanbul'a ve Türkiye'ye yakışır bir eser olacağını dile getirdi. 

AKM'NİN İNŞAATI SÜRÜYOR

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 38 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müze, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Bulut, AKM şantiye incelemesinden sonra Kağıthane'de inşaatı devam eden kentsel dönüşüm projesini ziyaret etti. Kağıthane istinat duvarının çökmesinin ardından yapımına başlanan 688 konutun şantiyesini inceleyen Bulut, projede gelinen son durumu değerlendirdi.

Kağıthane projesi kapsamında konutlar, dükkanlar 135.447 metrekarelik alanda, 18 blokta yapılıyor. Proje kapsamında 57 dükkanda yapılıyor. Böylelikle vatandaşlar ile esnafın bir arada olduğu mahalle kültürü tekrar canlanacak.

TOKİ Başkanı Bulut, İstanbul şantiye incelemeleri kapsamında son olarak Gaziosmanpaşa'da inşası devam eden kentsel dönüşüm ve gelişim proje çalışma alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.


TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AKM inşaatında incelemelerde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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