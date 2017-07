TOKİ Başkanı ile Görüşen Başkan Yazgı'dan Sanayi Esnafına Müjdeli Haber

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'a kazandırılacak 375 milyon liralık yatırım Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bilgi verdi. Başkan Yazgı, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile yaptığı görüşmede esnafların isteği olan projenin revize edildiğini, proje kontrolünün de TOKİ tarafından yapıldığını ve projenin en kısa sürede ihaleye çıkarılacağı müjdesini verdi.



Özellikle sanayi esnafları için elzem olan yatırımın bir an önce başlaması için girişimlerini sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile bir araya gelerek proje ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Başkan Yazgı, "TOKİ Başkanı ile imzalamış olduğumuz Sanayi Dönüşüm Projesini daha önce müjdelemiştik. Bu konu ile alakalı olarak TOKİ ile uzun süren bir görüşme sürdürüyorduk. ve bu görüşme neticesinde ön protokol anlaşmasını imzalamıştık. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Ankara'da yeni bir görüşme yaptık. Bu görüşmemiz de çok olumlu geçti. Esnaflarımızın isteği olan sanayi projemiz revize edildi. Kontrolü de TOKİ tarafından yapılıyor. Allah nasip ederse kısa süre sonra 375 milyon TL'lik bu büyük projemiz ihaleye çıkacak. Esnaflarımıza ve Aksarayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"375 milyon maliyetinde sanayi projesi"



Yaklaşık 3 yıllık süreçte söz verilen projelerin birçoğunun tamamlandığını ve bazılarının da çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yazgı, "Göreve geldiğimiz andan itibaren esnafımızın talep ve istekleri doğrultusunda yeniden revize ettiğimiz proje ile birlikte hayata geçireceğimiz bu projemiz TOKİ ve belediyemizin güvencesiyle modern yeni sanayi kentsel dönüşüm projesidir. Özellikle bizim ilk hedefimiz, sanayide bulunan esnaf kardeşlerimizin, yeni yapacağımız modern tesislere taşınması. Bu projenin büyüklüğü 375 milyon TL. Ciddi bir rakam. Bin 951 adet dükkanın yapılacağı 375 milyon TL'lik bir yatırımla, Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projemizi, meslek odalarımız, sanayi esnafımız ile birlikte gerçekleştirebilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Üçkulak ile Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk'a teşekkür ediyorum" dedi.



"Projelerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"



Göreve geldiği günden beri verdiği proje sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yazgı, "Göreve gelişimizin henüz 3. yılında söz verdiğimiz birçok projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eski Terminal Projesi, Kapalı Salı Pazarı Projesi, Tarihi Kılıçaslan Hamamı Restorasyonu, Kadın Aktivite Merkezi, Azmi Milli Çocuk Eğitim ve Etkinlik Alanı, 32 bin metrekarelik alanda Tematik Park... Bu gibi projelerimizin birçoğu bitti, kalanları da bitme aşamasında. 110 milyon liralık İçme Suyu Projemizde isale hatları ve depolarımız inşa aşamasında. Şehrimize, biri Eski Terminal alanında 600 araçlık, diğeri Azmi Milli arsasında 400 araçlık olmak üzere 2 adet kapalı otopark kazandırmış olacağız. Efor Kavşağına alt geçit yapımı başladı. Bugüne kadar 9'u araç, 8'i yaya köprüsü olmak üzere 17 adet köprü yapımını gerçekleştirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) siloların kaldırılmasına başlandı. Bu alanın altında yaklaşık 400 araçlık kapalı otopark ve üstünde sosyal donatılarıyla birlikte Selçuklu Park Projesini gerçekleştirmiş olacağız. Yine projeleri biten At Binicilik Tesisi ve Kafeterya projemiz, Kılıçaslan Parkı'na mini külliye tarzında cami projemiz, 5 blokluk öğrenci yurdu ve sosyal tesisleri projemiz, mevcut tiyatronun salonumuzun restorasyonu projelerimiz var. Yola çıktığımız ilk günden bugüne yapılan her çalışmada, bize inanıp destek veren saygıdeğer hemşehrilerimize karşı söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirmenin, bu millete, bu memlekete hizmet etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY