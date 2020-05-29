TOKİ Başkanı Bulut'tan konut kampanyalarıyla ilgili açıklama
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TOKİ Başkanı Bulut'tan konut kampanyalarıyla ilgili açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, öncelikli hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacağız" açıklamaları doğrultusunda dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta...

TOKİ Başkanı Bulut'tan konut kampanyalarıyla ilgili açıklama
29.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:55

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, öncelikli hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacağız" açıklamaları doğrultusunda dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu söyledi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan kampanyalar ve dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasında TOKİ'nin devletin girişimci ve üretici kuruluşu olduğunu ifade eden Bulut, "Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlarımız için yıllardır 'bir dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştık. Bu yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımızın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması demektir" dedi.

Öncelikli hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacağız" açıklamaları doğrultusunda dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu belirten Bulut, TOKİ'nin vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayarak sosyal devletin en önemli yansıması ve vatandaşlar için dost eli bir kuruluş olduğunu kaydetti. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerini sürdüklerini bildiren Bulut, dar gelir grubundaki vatandaşlara dönük konut projelerinin yanında başta şehit yakını ve gaziler olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşları TOKİ çatısı altında yuva sahibi yaptıklarını söyledi.

100 BİN KONUTUN TEMELLERİ ATILMAYA BAŞLANDI

2019 yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlatan Bulut, ilk kampanyanın 5 Mart 2019 tarihinde 50 bin sosyal konutu kapsayan 67 ilde 140 proje ile başlatıldığını ifade ederek, kampanyanın TOKİ tarihinde tek seferde 50 bin konut ile düzenlenen ilk kampanya olduğunu vurguladı. Kampanyaya vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini, toplamda 638 bin başvuru olduğunu ve konutların inşaatının hızla devam ettiğinin altını çizen Bulut, ikinci kampanyada 50 bin konutu 100 bin konuta çıkardıklarını ve hedefi daha da yukarı taşıdıklarına vurgulayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 100 bin sosyal konut kampanyasının başlatıldığını aktardı. 81 ili kapsayan projede kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu anımsatan Bulut, 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını bildirdi.

İSTANBUL'DA 164 BİN 105, ANKARA'DA 83 BİN 645 KONUT

Şehirlerin konut ihtiyacına göre belirlenen sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da da yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Bulut, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'da 164 bin 105 konutun 153 bin 59'unu tamamladıklarını, 11 bin 46 konutun ise yapımının devam ettiğini belirtti. Ankara'da ise 83 bin 645 konutun yapımına başladıklarını hatırlatan Bulut, konutlardan 80 bin 911'ni tamamladıklarını, 2 bin 734'ünün yapımının ise devam ettiğini kaydetti.

MAHALLE KÜLTÜRÜ VE YATAY MİMARİ ÖN PLANDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim kültürümüzün şehirlerinde, zenginle fakir aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir" sözünden hareketle geleneksel semt kültürünü geliştiren mahalle konsepti ve yöresel kent dokusuna uygun konut projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Bulut, "Bizi biz yapan güçlü komşuluk ilişkileri ve yüksek dayanışma kültürümüzü mimari felsefimizin odağına alarak; semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu, doğal çevre, altyapı, fiziki ve sosyal ihtiyaçları karşılayan ayrıntılı bir planlama doğrultusunda Mahalle Kültürünü yaşatan yeni projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Az katlı konut üretimini benimseyen yatay mimari anlayışıyla konutlar ürettiklerini ifade eden Bulut, "Mahalle ve sokak kültürümüzü yöresel kimlik ve özgün değerleriyle öne çıkarıyoruz, şehirlerimizi tüm renkleriyle yeniden canlı kılıyoruz. TOKİ olarak modern mimari ile yöresel mimarinin izlerini buluşturarak şehirlerimizi yerel değerleriyle geleceğe taşıyoruz" açıklamasında bulundu.

TOKİ Başkanı Bulut, Bakanlığın hedefleri kapsamında idare olarak her yıl 100 bin yeni sosyal konutu hayata geçireceklerini vurguladı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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