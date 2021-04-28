TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu
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TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu

TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul'da açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması hedeflenen Atatürk Kültür Merkezi ile Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul'da açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması hedeflenen Atatürk Kültür Merkezi ile Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm proje alanlarında incelemelerde bulundu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 27 Nisan'da idarenin İstanbul'da devam eden projelerini yerinde inceledi. Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında incelemelerde bulunan Bulut, ardından Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm projelerini inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ve açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması hedeflenen AKM'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bulut, Kağıthane istinat duvarının çökmesinin ardından yapımına başlanan 688 konutun şantiyesini de inceledi. TOKİ Başkanı Bulut, son olarak Gaziosmanpaşa'da inşası devam eden kentsel dönüşüm ve gelişim proje çalışma alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 38 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alıyor. Ayrıca AKM projesinin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müze, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.

Kağıthane projesinde ise 18 blokta 57 dükkanda 135 bin 447 metrekarelik alanda inşaatlar devam ediyor. - ANKARA

TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu
TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu
TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu
TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu
TOKİ Başkanı Bulut, 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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