TOKİ Adana kura sonuçları belli oldu mu? Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
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TOKİ Adana kura sonuçları belli oldu mu? Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında Adana Sarıçam ilçesi Akkuyu ve Buruk TOKİ kura sonuçları açıklandı mı arştırılıyor. TOKİ canlı yayın ile belirlenen kura çekiliş sonuçları TOKİ resmi sayfasından duyuruldu. İşte, Adana Sarıçam TOKİ kura çekiliş sonuçları...

TOKİ Adana kura sonuçları belli oldu mu? Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
14.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:33

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ çekiliş sonuçları sonunda belli oldu. Canlı yayında yapılan çekilişte Adana Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu ve Buruk bölgelerinde 1120 tane 2+1 ve 480 tane 3+1 olmak üzere toplam 1400 konut yapıldı. TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi de açıklandı.

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan 2+1, 3+1 binlerce daire için kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. Adana Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu ve Buruk projeleri için de kura çekilişleri 13 Mayıs Çarşamba günü vanlı yayınla gerçekleştirildi. Adana TOKİ sonuçları isim listesi de internet adresinden yayımlandı.

TOKİ Adana Sarıçam Buruk kura sonuçları için tıklayın...

TOKİ Adana Sarıçam Akkuyu kura sonuçları için tıklayın...

HER YIL 100 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular başlamıştı. Başvuru Bedeliise 2+1 için 500 TL, 3+1 için de 1.000 TL olarak belirlenmişti. Projeye başvurular üç kategoride alındı.

1. Kategori olan Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri

2. Kategori olan "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar

3. Kategori olan Diğer alıcı adayları

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