TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

16.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:17

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 694 adetlik toplu konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşirken, TOKİ'nin kullanacağı alan için Fevzidede Mahallesi ön plana çıkıyor.



Mustafakemalpaşa'da büyük müjde olarak açıklanan ve vatandaşlardan da büyük ilgi gören TOKİ için projenin yapılacağı yer henüz açıklanmadı. Bugüne kadar bu konuda Mustafakemalpaşa Belediyesi ya da Toplu Konut İdaresi tarafından resmi açıklama yapılmamış olmasına karşın, projenin yapılacağı alan ise kulislerde Fevzidede Mahallesi konuşuluyor. Fevzidede Mahallesi'nde 1101 -2 parsel üzerinde olması beklenen TOKİ sayesinde Mustafakemalpaşa'nın bu bölgede de gelişim göstermesi ve bölgenin canlılık kazanması bekleniyor.



Projenin burada olmasını güçlendiren etkenler arasında ise Millet bahçesi projesi, 3. Köprü ve geniş park alanları bulunuyor.



TOKİ'nin yapılacağı alanın çok yakınında 321 bin dönümlük alanda millet bahçesi projesi bulunuyor. Millet Bahçesi, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın da varanlarından birisi olduğu gibi Millet Bahçesi projesi ve TOKİ ile birlikte bölgenin Mustafakemalpaşa'da yeni cazibe merkezi olması bekleniyor.



Millet Bahçesi'ne ek olarak TOKİ'nin hemen karşı tarafında yer alan parsellerde park alanları bulunuyor. 155 bin metrekare, 75 bin metrekare ve 28 bin metrekare büyüklüklerinde alanları TOKİ ile birlikte park, yeşil alan olarak düzenlenmesi bekleniyor.



TOKİ'lerin bu bölgede yapılmasındaki en önemli etkenlerden birisi de 3. köprü. Yapımı büyük oranda tamamlanan ve bağlantı yollarının yapımına geçilmesi beklenen köprü projesi, trafik açısından da avantaj sağlayacak. TOKİ'lerin yapılması ile birlikte bölgede yaşanacak trafik yoğunluğu, 3. Köprü ve 18 Mart Caddesi sayesinde Mustafakemalpaşa'yı hiç etkilemeyecek. TOKİ'lere yaklaşık 500 metre yakınlıkta bulunan köprü, karşı yakaya olan ulaşımın direk bu hat üzerinden yapılmasını sağlayacak. Bununla birlikte yine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki 18 Mart Caddesi ile TOKİ'lerden direk şehir merkezine erişim sağlanması mümkün olabilecek.



En çok talep büyük dairelere



TOKİ başvuruları ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda 3+1 ve 2+1 için detaylı bilgilere yer verildi. Buna göre başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen kişilerin 757'si 2+1, 1100'ü ise 3+1 konut için kuraya katılma şansı elde etti. Başvurusu reddedilen 54 kişinin ise 18'inin 2+1, 36'sının ise 3+1 için başvuru yaptığı öğrenildi.



Yapılan bu açıklamalar sonrasında kuraya katılacak kişi sayısı da netlik kazanmış olurken başvuru sürecinde yapılan resmi açıklamalarda 694 konutun 486 tanesinin 2+1, 208 tanesinin ise 3+1 şeklinde olacağı belirtilmişti. Bu kapsamda başvurusu kabul edilen 757 kişi 486 konut için, 1100 kişi ise 208 tane 3+1 konut için kuraya katılacak.



Kuraya katılacak kişiler belli oldu



Mustafakemalpaşa'da yapılması planlanan TOKİ konutları için başvurular sonuçlandı. 2+1 ve 3+1 daireler için başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler, resmi olarak paylaşıldı. Tüm bu gelişmeler ışığında şu anda Mustafakemalpaşa için kuraların yapılarak sonuçlandırılması ve projenin nereye yapılacağının net olarak açıklanması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA