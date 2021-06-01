Toki, 35 İlde 149 Konut, 21 İlde 111 İş Yerini Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
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Toki, 35 İlde 149 Konut, 21 İlde 111 İş Yerini Açık Artırma ile Satışa Sunuyor

Toki, 35 İlde 149 Konut, 21 İlde 111 İş Yerini Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
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TOKİ 1 Haziran 2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde 149 konut ile 21 ilde 111 iş yerini 16-17 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

TOKİ

1 Haziran 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde 149 konut ile 21 ilde 111 iş yerini 16-17 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

16 Haziran Çarşamba günü saat 11. 00'de 149 konut için, 17 Haziran Perşembe günü saat 11. 00'de ise 111 iş yeri için müzayede yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten ( www. emlakyonetim. com. tr ) de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara,   Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 25 veya 50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T. C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www. toki. gov. tr" ile " www. emlakyonetim. com. tr " internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: Habermetre

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Toki, 35 İlde 149 Konut, 21 İlde 111 İş Yerini Açık Artırma ile Satışa Sunuyor - Haberler
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