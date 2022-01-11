Tokayev: Protestoların maddi zararı yaklaşık 3 milyar dolar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans görüşmesi yaptı. Tokayev, burada yaptığı konuşmada, protestolar nedeniyle oluşan maddi hasarın 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, protestolar sırasında çok sayıda güvenlik personelinin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini,1300 iş yerinin, 100 alışveriş merkezinin ve yaklaşık 500 polis aracının hasar gördüğünü ifade etti. Tokayev, protestolar nedeniyle oluşan maddi hasarın 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Tokayev, düzenlenen protestoları bir 'terör saldırısı' olarak değerlendirerek, "Bu, Kazakistan'a karşı iyi organize edilmiş, iyi hazırlanmış bir saldırı eylemidir. Saldırganların çoğu Afganistan dahil Orta Asya ülkelerinden gelen yabancı militanlardı. Ortadoğu'dan da militanlar var. Amaçları, bölgemizi bir kaos alanına dönüştürmek ve ardından iktidarı ele geçirmekti. Bu nedenle Kazakistan'da terörle mücadele operasyonu başlatıldı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet