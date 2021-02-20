Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada

20.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:52
Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada

TOKAT'ta, kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

TOKAT'ta, kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Karda müzik eşliğinde oynayanların, kayıp düşenlerin, kayak yapanların görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti. 

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası farklı noktalardan renkli görüntüler, sosyal medyada paylaşılıyor. Kar yağışının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; müzik eşliğinde oynayanlar, kayıp düşenler, salıncakta kardan adam, sokak aralarındaki çocukların kızak keyfi ve yöresel yöntemlerle kayak yapanlar yer aldı. Görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. 

 


Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada
Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada
Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Kadir Topbaş Pervin Buldan Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Hande Erçel İrem Derici
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:52:35. #1.16#
title