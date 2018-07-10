Tokatlılar yeni sistemden memnun

TOKAT - Türkiye'de dün itibariyle hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Tokatlıları memnun etti. Dün TBMM'de 16.43'te edilen yemin ve akabinde Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabine sonrasında Tokatlı vatandaşlar geleceğe umutla bakıyor.

Daha önceki sistemde iki ayrı kutbun olduğunu düşünen vatandaşlar, yeni sistemle birlikte öngörülemeyen hükumet krizlerinin önüne daha kolay geçileceğini düşünüyor. Ekrem Anaç isimli vatandaş sistemin, ülkenin tekrar tehlikelerle karşı karşıya kalmaması, öngörülemeyen hükümet krizlerine sebep olmaması düşüncesi ile yapıldığını söyleyerek, kararın çok doğru olduğunu söyledi.

Yine çift başlılığa dikkat çeken Nihat Uslu isimli vatandaş ise "Çift başlılıktan memleketi kurtardı. Şimdiye kadar çift başlılık yaşanmadı Binali Bey ile Recep Tayyip Erdoğan'da. Ama önceden Bülent Ecevit ile Sezer tarafından bunlar yaşanmıştı. Rahmetli Özal ile Süleyman Demirel böyle karşı karşıya gelmişti. 50 senedir 60 senedir bunun olması gerekiyordu. Geç bile kalındı. Şuandaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanımız bunu gündeme getirdi ve başardı da... Bu da halkın başarısı" şeklinde konuştu.

Yeni sistemle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sadece Türkiye'nin değil, İslam Dünyası ve Türk Dünyası'nın da beklenti içerisinde olduğunu ifade etti. Şahin: "Ben yeni sistemin hem Türkiye için hem dünya için hayırlı olmasını dilerim. Elbette beklentimiz çok. Sadece Türkiye olarak değil, İslam Coğrafyası olarak Türk Devletleri olarak... Bugün Tayyip Erdoğan sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli bir şahıs, önemli bir lider. İnşallah yeni sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminin devlet yapılanması için de hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.