Tokatlı Kadınlar İşgücü Piyasasına Dahil Ediliyor

Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi ile Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli mesleklerde kurslara katılan kadınların iş gücü piyasasına dahil edilmesi planlanıyor.

Tokat Belediyesi tarafından kurs verilen kadınları İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü olarak sık sık ziyaret ettiklerini söyleyen Tokat İŞKUR İl Müdür Bekir Fındık, gerçekleştirilen son ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, kadınlarımız işgücü piyasasının asla vazgeçilmeyecek ve çok önemli unsurları olduğunu söyledi. İl Müdürü Fındık, "Ailesinden zaman ayırarak fikrini, emeğini, projesini ortaya koyarak, hem ailesinin hem de ülke ekonomisin kalkınması için çalışan kadınlarımız, bir elmanın diğer yarısıdır. İlimizde 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre kadınların çalıştırılmasının yasak olduğu su ve yer altı işleri, kanalizasyon, maden ocakları vb. alanlar hariç diğer sektörlerin neredeyse tamamında kadınlarımız çalışabilmektedir. İlimizde en fazla kadın istihdamı hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. Hazır giyim sektöründen sonra ilimizde en fazla kadın istidam edilen sektörler sağlık ve eğitim sektörleridir. ayrıca girişimcilik belgesine sahip olan ve KOSGEB desteği ile kendi işyerini açarak yanında istihdam sağlayan girişimci kadın sayımız da küçümsenmeyecek kadar fazladır. Kadın girişimci sayımızın artması ekonomimizin canlanması açısından büyük önem arz etmektedir. İş Kanununda kadınlarımızın işgücü piyasasında yer alırken, aile hayatından uzaklaşmaması adına birçok pozitif ayrımcılığa da yer verilmiştir. Geçen sene uygulamaya giren, doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ile kadınlarımız doğum sonrası yarım gün çalışabilmekte, belirli şartların sağlanması durumunda, ücret ve sigorta primlerinin yarısını devlet, diğer yarısını işveren karşılamaktadır. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ile hem kadınlarımız işgücü piyasasından uzaklaşmamakta, hem de annelik görevini yerine getirebilmektedir" şeklinde konuştu.

Açılan kurslarda yüzlerce kadın eğitim alıyor

İl Müdürü Fındık, çok önemsedikleri meslek kurslarına Tokat'ta katılımın da yüksek olduğuna dikkat çekerek; "Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kültür ve sanat merkezlerinde, yüzlerce kadınımız eğitim almakta, meslek sahibi olmaktadır. Meslek sahibi olan bu kadınlarımız içerisinden işgücü piyasasına katılmak isteyen kadınlarımızın işgücü piyasası, İş Kanununda kadının yeri, kadın girişimciliği ve teşvik programları hakkında bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi ile Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınlarımıza geçen hafta iş ve meslek danışmanlarımız tarafından eğitim verilmiş olup, eğitimlerimiz kültür ve sanat merkezlerimiz ile ortaklaşa belirlediğimiz gün ve saatlerde, 2 hafta daha devam edecektir. Kadınlarımızın fikirleri, emekleri ve girişimcilik ruhları ile işgücü piyasasına dahil olmaları, ülkemizin 2023 hedefine ulaşabilmesi amacıyla çok önemlidir" ifadesinde bulundu. - TOKAT