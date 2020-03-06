Tokatlı hanımlardan şehitler için 70 hatim
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Tokatlı hanımlardan şehitler için 70 hatim

Tokat'ta yaşayan hanımlar şehitlerin ruhu için bir araya gelerek hatim indirdi.

06.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:22
Tokatlı hanımlardan şehitler için 70 hatim

'ta yaşayan hanımlar şehitlerin ruhu için bir araya gelerek hatim indirdi.


Tokat Belediyesine bağlı olarak çalışmalarını yürüten Hanımeli Kültür Merkezlerine gelen hanımlar şehitlerin ruhu için 70 hatim indirdi. Fetih Surelerinin de okunduğu etkinlikte, İbni Kemal Mahalle Konağında buluşan Tokatlı hanımlar ellerinde Kuran-ı Kerim ve Cüzlerle hatim indirdi. Tokat Hanımeli Kültür Evleri Müdüresi Arzu Arslan: "Hanımlar kendi aralarında 70 tane hatim okudular şimdiye kadar. Salavat-ı Şerifler, Yasin-i Şerifler, Fetih Sureleri. Bugün bir araya gelerek burada bağışlama yapacağız. Mevlitler okunacak şehitlerimiz için. Amacımız Çanakkale'deki ninelerimizin Mehmetçiğin arkasından yaptığı gibi elimiz boş kalıp sadece seyretmek değil, Onlar için dualarımızı gönderdiğimizi bilmelerini istiyoruz. Mehmetçiğimiz için kalbimiz atıyor" şeklinde konuştu.


İndirilen hatimlere katkı sağlamak için bir araya gelen hanımlar yaptıkları dualarla Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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