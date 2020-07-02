Tokatlı asker camide telefonunu şarj ettiği için "helallik" istedi
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Tokatlı asker camide telefonunu şarj ettiği için "helallik" istedi

İzmir'in Urla ilçesinde askerlik yapan bir kişi, camide cep telefonunu şarj ettikten sonra imama "helallik" istediği bir not ile bir miktar para bıraktı.

Tokatlı asker camide telefonunu şarj ettiği için
02.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:35

İzmir'in Urla ilçesinde askerlik yapan bir kişi, camide cep telefonunu şarj ettikten sonra imama "helallik" istediği bir not ile bir miktar para bıraktı.

İlçe merkezindeki Tatar Osman Ağa Camisi'nde dün bir asker, cep telefonunu şarj ettikten sonra üzerinde "Hocam askerim Tokat'tan geldim. Camide telefonumu şarj ettim. Parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin." yazılı bir not ve yanına bir miktar madeni para bıraktı.

Öğle namazı için camiye gelen imam hatip Akif Eviş, notu görünce duygulandı. Urla Müftüsü Ali Canbolat'a iletilen olay, örnek olması adına kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Askerin bu anlamlı davranışı, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini kazandı.

Akif Eviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şaşırmanın yanı sıra ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için duygulandığını ifade etti. Bu duyarlılığı gösteren askere haklarını helal ettiklerini vurgulayan Eviş, "Askerimiz herkese açık olan camide telefonunu camide şarj etmiş ve kullandığı elektrik için bizlerden helallik olarak maddi olarak cüzi bir miktarda ama manevi değeri paha biçilemez bir para bırakmış. Bu davranış özellikle gününüzde çok büyük bir örnek. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Urla Müftüsü Ali Canbolat ise söz konusu davranışın çok anlamlı olduğunu dile getirerek askere dua etti.

Yapılan davranışın herkese örnek olması gerektiğine dikkati çeken Canbolat, "Helal olsun onu yetiştiren anne ve babaya. Onları tebrik ediyorum. Anlamlı bir hadise, helale değer vermek ya da kamu malına sahip çıkmak ve insanın ahlaki yapısını gösterme yönünden en güzel örnek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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