SPOR Tokatlı Altınoluk ailesinin 'golbol' gururu

SPOR Tokatlı Altınoluk ailesinin 'golbol' gururuFatih YIMAZ/TOKAT, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Kadınlar Golbol'de Türkiye'nin bütün gollerini kaydeden Sevda Altunoluk'un ve aynı takımdaki kardeşi Sevtap Altınoluk'un babası Savaş Altunoluk kızlarının mücadelesini ise heyecanla izledi.

SPOR Tokatlı Altınoluk ailesinin 'golbol' gururu

Fatih YIMAZ/TOKAT, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Kadınlar Golbol'de Türkiye'nin bütün gollerini kaydeden Sevda Altunoluk'un ve aynı takımdaki kardeşi Sevtap Altınoluk'un babası Savaş Altunoluk kızlarının mücadelesini ise heyecanla izledi. Altunoluk, "Sabah Sevda ile konuştum. Kardeşlerime doğum günü hediyesi yapacağını söylemişti. Çok duygulandım 'dedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Kadınlar Golbol dalında Türkiye, naklen yayınlanan yarı final maçında Amerika Birleşik Devletlerini 9-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Türkiye'nin bütün gollerini kaydeden Sevda Altunoluk ve aynı takımdaki kardeşi Sevtap Altınoluk'un babası Savaş Altunoluk müsabakayı Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte izledi.

Maç sonunda duygulu anlar yaşayan baba Altunoluk, "Çocuklarımızla, kızlarımızla gurur duyuyorum. Beklentimiz buydu. Onu da yaptılar. Türkiye'yi bir daha şampiyon yaptılar. Kendileri ile gurur duyuyorum, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok duygulumum, bu duygu ifade edilemeyecek bir duygu. Kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Anneleri izleyemiyor maçları, onda panik var. Sabah Sevda ile konuştum. 'Kardeşlerime doğum günü hediyesi yapacağım baba' dedi. Çok duyguluyum" diye konuştu.

Bugün milli oyuncu Sevtap (26) ile ikiz kardeşleri Gizem (19) ve İrem'in (19) de doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı