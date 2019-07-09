Tokatbaşı Meydanı'nda 100 yıldır alış veriş devam ediyor

Bir asırdan bu yana Aydın'ın Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi Tokatbaşı Meydanı'nda devam eden pazar alışverişinin günlük cirosu 60 bin liraya ulaşıyor.

Koçarlılı çiftçilerin ürettiği başta Bamya olmak üzere, patlıcan, biber, karpuz, kavun gibi ürünlerin alım ve satımının yapıldığı pazarda yoğunluk yaşanıyor. Temmuz ayı başlarından itibaren günde 9-10 ton bamya alım-satımı yapılan meydan bamya merkezi olarak lanse edilmeye başlandı. Buradan toptancıların aldığı ürünler Bursa ve Balıkesir gibi illerin pazarlarında satılırken, bu pazardan alınan bamyalar yine Bursa'daki konserve fabrikalarına işlenmek üzere gönderiliyor.

Tokatbaşı meydanının son yıllarda bamya merkezi haline geldiğini ifade eden Dedeköy Muhtarı Müfit Tülüoğlu "Pazarımız esas olarak bamya üzerine, ayrıca patlıcan, biber, kavun, karpuz, olmak üzere yoğunluk olarak bu ürünler var. Bamyanın merkezi burasıdır. Temmuz'un birinci haftasından itibaren günde 9-10 ton bamya alım satımı yapılır. Bununla beraber diğer ürünlerin alım satımı ile ayda 60 bin TL ciro oluşur. Çeşitli pazarcı arkadaşlarımız bahçeleri dolaşır. Bamyaları bahçelerden alırlar. Bu bamyalar buradan Bursa ve Balıkesir'deki konserve fabrikalarına gider. Buraya gelen vatandaş meydanda sağlanan yeme içme imkanlarından da faydalanır. Bu Tokatbaşı mevkii 100 yıllık bir geçmişe sahip. Önceden bu mevkide yem satışı yapılıyordu. 1994 yılından sonra yaptığımız girişimler ile burayı canlı hale getirdik. 2000'li yılların başında burası bamya merkezi haline geldi ve aynı yoğunlukta bu meydanda alış veriş devam ediyor. Hatta eskiden burası faal iken burada şimdi olduğu gibi kahveler mevcuttu. Soğuk meşrubatlar su kuyularında saklanır, soğuk olarak vatandaşlara ikram edilirdi. Burada kurulan pazara Koçarlı ilçesi başta olmak üzere, İncirliova ve Aydın'dan vatandaşlarımız gelir. Öyle zamanlar oluyor ki araba koyacak yer bulamıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA