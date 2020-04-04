TOKAT Zile İtfaiyesi binası 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor Zile İtfaiyesi binası 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyorTOKAT'ın Zile ilçesindeki itfaiye binası, 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor.

Zile İtfaiyesi binası 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor

TOKAT'ın Zile ilçesindeki itfaiye binası, 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor.

2010 yılında hizmete giden Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün çıkış kapılarına kumrular yuva yaptı. O tarihten itibaren kumrulara sahip çıkan itfaiye personeli, yumurtaların telef olmaması için araçların olduğu bölüme yuva yaparak kuşlara yaşam alanı oluşturdu. Zamanla yeni yuvalarını benimseyen kumrular, geçen 10 yılda itfaiye binasında yaşamaya devam etti.

10 yıldır binada kumrularla beraber yaşadıklarını belirten İtfaiye personeli İbrahim Hüyük, "Kuşlarımız itfaiye yapıldığı günlerde kapıların üzerine yuva yaparlardı. Kapıları kapatıp açtığımız için yumurtaları düşüyordu. Biz de yuvaları içeri kurduk. Baktık yuvalara gelmiyorlar ters çevirdik. Kumrular itfaiye binası yapıldığından beri hiç ayrılmadılar. 2 ayda bir yavruları çıkıyor. Durmadan burada yavru üretimi yapıyorlar. Kuş çiftliği gibi bir yer oldu burası. Biz de kuşlara sahip çıktık, göndermedik. Bazen yemlerini veriyoruz, kapıları açık bırakıyoruz. Kapılar kapalıyken içeride kuş kaldıysa, açsa mutlaka bir tanesi itfaiye erlerinin bekleme yaptığı yere giriyor. İçeride bizi uyarıyor, kapıları açıyoruz. Diğerinin karnını doyurmak için yemini alıp getiriyor. Bizim burada en çok sevdiğimiz sürekli yavru çıkarmaları oldu. Şu anda 4 yuvamız, 8 adet kuşumuz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA