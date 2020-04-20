TOKAT Yurtta karantinada bulunan misafirlere müzik ziyafeti Yurtta karantinada bulunan misafirlere müzik ziyafetiHOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara moral için müzik öğretmenlerince konser verildi.

Yurtta karantinada bulunan misafirlere müzik ziyafeti

HOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara moral için müzik öğretmenlerince konser verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek, 348 kişi, 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu bahçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenleri konser verdi. Tulum ve maske giyen öğretmenler yöresel oyun havalarını çaldı. Gözetim altındaki vatandaşlar ise ellerinde Türk bayrakları ile camlara çıkarak alkışlarla müziğe eşlik etti. Diğer yandan yurt görevlileri de yurt bahçesinde oynayarak etkinliğe katıldı.

Gözetim altındaki vatandaşlar, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA