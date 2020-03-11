Tokat yazması tescillendi TOKAT Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile Tokat yazması için coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

TOKAT Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile Tokat yazması için coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Evliya Çelebi tarafından, "Beyaz pembe bezi Diyar-ı Lahor'da yapılmaz, güya altın gibi mücelladır. Kalemkar basma yüzü, münakkaş perdeleri gayet memduh olur" diyerek övgüyle söz ettiği Tokat yazması, Tokat Belediyesi tarafından yapılan başvuru üzerine 26 Şubat'ta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bizler, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz. Karakterli, kimlikli, şehri öne çıkaran, tarihi mirasına sahip çıkan Tokat sloganımızdan hareketle Tokat yazmalarına sahip çıkıyor, gelecek nesillere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Tokat yazmasını coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Tokat yazmasında kullanılan kumaşın cinsi önemlidir. Boyanın kumaşa fırça ile sürülmesi yoluyla resmedilerek ya da ıhlamur ağacından yapılan tahta kalıpların bitkisel, suni veya madeni boyaya batırılıp kumaşa baskı yapılması ile desenleştirilmektedir. Üretiminde kullanılan kalıpların hazırlanması ve Tokat yazmasının üretimi ustalık becerisi gerektirmektedir. İnşallah bundan sonra Tokat yazmasının gerek üretimi konusunda, gerekse pazarlanması noktasındaki tüm aşamalar denetim dahilinde olacak. Belediyemiz, üniversitemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden oluşacak uzman bir denetim mercii tarafından her aşamasında kontrol edilecek ve bu kültürün aslını geleceğe aktaracağız. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza, projede görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA