Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
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Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu

Tokat'ta Yazmacılar hanın çatı kısmında çıkan yangında alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

19.01.2020 07:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 08:47
Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu

'ta Yazmacılar hanın çatı kısmında çıkan yangında alevler gecenin karanlığını aydınlattı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Sebze Halinin yan tarafında bulunan yazmacılar hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Betonarme olan binanın çatısında çıkan yangın çatı altında bulunan malzemelerin etkisi ile biranda yayıldı. Boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu yazmacılar hanında ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor - TOKAT

Kaynak: İHA
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