TOKAT YAVRU KARACA ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ
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TOKAT YAVRU KARACA ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta şehir merkezine inen yavru karaca, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TOKAT'ta şehir merkezine inen yavru karaca, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tokat'ta hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Esentepe Mahallesi'nde gündüz saatlerinde bir yavru karaca, şehir merkezine indi. Mahalle arasında gezinen yavru karaca, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir süre mahallede gezinen karaca, daha sonra gözden kayboldu.

TOKAT YAVRU KARACA ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ
TOKAT YAVRU KARACA ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ
TOKAT YAVRU KARACA ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ
TOKAT YAVRU KARACA ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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