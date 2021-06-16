TOKAT YABAN DOMUZLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivri köyü mevkisinde, yavrularıyla birlikte yaklaşık 50 yaban domuzu, aniden yola çıktı. Yolun bir yanından diğer tarafına geçmeye çalışan domuz sürüsünü gören sürücüler, araçlarını durdurup cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Yoldan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı