TOKAT YABAN DOMUZLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
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TOKAT YABAN DOMUZLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivri köyü mevkisinde, yavrularıyla birlikte yaklaşık 50 yaban domuzu, aniden yola çıktı. Yolun bir yanından diğer tarafına geçmeye çalışan domuz sürüsünü gören sürücüler, araçlarını durdurup cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Yoldan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

TOKAT YABAN DOMUZLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
TOKAT YABAN DOMUZLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
TOKAT YABAN DOMUZLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
TOKAT YABAN DOMUZLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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