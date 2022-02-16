TOKAT, 'VUR, VUR' TEZAHÜRATLI KAVGASI KAMERADA

ANTALYA (DHA) - Antalya'da iki lise öğrencisi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının ayırmak yerine izleyip, "Helalsin. Vur lan Efe" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı izleyenler arasındaki başka bir gencin, ortaya alınıp tekmelerle dövülmesini de araya giren bir kişi önlemeye çalıştı.

Liseli iki gencin kavgası, 2 gün önce Antalya'nın Aksu ilçesinde, Hacıaliler, Sevgi Köyü Caddesi üzerinde yaşandı. Okul çıkışı 2 liseli öğrenci arasında kavga çıktı. Tekme-tokatlı kavgada öğrencilerden biri diğerini kucaklayıp yere çarparken, arkadaşlarının elleri cebinde kavgayı izlemesi, "Uff, helalsin" sözleri dikkat çekti. Kavgayı ayırmayan gençlerin o anları cep telefonu ile kaydetmesi, "Vur, vur. Vur lan Efe" sözleri de görüntülere yansıdı. Bu arada kavgayı izleyen başka bir gencin, ortaya alınıp dövülmesi ve yerde defalarca tekmelenmesi, araya giren bir kişinin engel olma çabası cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga eden lise öğrencileri dağıldı.

Liselilerin kavgası sosyal medyada da paylaşıldı ve büyük tepki çekti.

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