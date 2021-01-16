Tokat ve Sivas belediye başkanlarının sosyal medyada 'kar' diyaloğu gülümsetti

TOKAT'ta son yılların en kurak ve kar yağışsız kış mevsimi yaşanıyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kara hasret kaldıklarını Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i etiketleyek, kar talebinde bulundu. İki komşu ilin belediye başkanlarının sosyal medyadaki kar sohbeti çok sayıda beğeni aldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte hafta içi beklenen kar yağışı öncesi karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i etiketleyerek, "Her zamanki gibi yeni kış sezonuna hazırız. Hasret kaldık, Sivas Belediye Başkanım Hilmi Bilgin gönderin gelsin" paylaşımında bulundu. Başkan Eroğlu'nun bu paylaşımına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den cevap gecikmedi. Başkan Bilgin ise sosyal medya hesabından Başkan Eroğlu'na, "Bu sene biz de beyaz misafirimize hasret kalmıştık ancak şükür kavuşturana, geç de olsa buluştuk. Tahminlere göre iki gün içinde size de uğrayacak inşallah. Gelmezse eğer, darda koymayız komşumuzu, göndeririz üç beş kamyon, merak etme" cevabını verdi. İki komşu ilin belediye başkanlarının kar paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ