Tokat Valisi Ozan Balcı köyde yaya önceliğine dikkati çekti

Tokat Valisi Ozan Balcı, yayalara geçiş önceliği verilmesi ve yaya güvenliğine dikkati çekmek amacıyla köyde düzenlenen programda vatandaşlar ve çocuklarla yaya geçidini kullandı.

Türkiye'de 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle yayalara geçiş önceliği verilmesi ve yaya güvenliğine dikkati çekmek amacıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyünde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Ozan Balcı, vatandaşlara şapka, çocuklara ise kırmızı düdük dağıttı.

Vatandaşlarla ve çocuklarla yaya geçidini kullanan Balcı, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla uygulamaya konulan projeye destek verdiklerini söyledi.

Trafik kurallarına uymanın önemini vurgulayan Balcı, "Araba kullanırken, yaya geçitlerini kullanırken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kurallara uymadıkları için canlarına, mallarına zarar gelmesi bizi mutsuz ediyor. Her alanda, emniyet, jandarma bölgesinde canla başla çalışıyorlar. Bugün de Turhal'da çocuklarımız ile birlikte Çaylı köyünde 'Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın' diyerek yaya öncelikli trafik yılına dikkati çekmek için bir araya geldik." diye konuştu.

Bu arada projenin anlatıldığı etkinliğe 4 yamaç paraşütçü de destek verdi.

Programa Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA