Tokat Valisi Ozan Balcı Kovid-19 denetimi yaptı

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Vali Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve diğer yetkililerle Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşları ve esnafı uyaran Balcı, tedbirlere uymalarını istedi.

Balcı, "Tokatlı hemşehrilerimiz bu konuda zaten duyarlılar, alınan kararlara riayet ediyorlar ama daha duyarlı olmamız lazım. El ele omuz omuza vererek yeni normale dönebilmemiz için mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu