Tokat Valisi Ozan Balcı Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen panele katıldı
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Tokat Valisi Ozan Balcı Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen panele katıldı

22.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Tokat Valisi Ozan Balcı Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen panele katıldı

Tokat Valisi Ozan Balcı, Dünya Su Günü dolayısıyla Niksar Belediyesi ve Avrupa Birliği ortak çalışmasıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi Projesi kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen panele katıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Dünya Su Günü dolayısıyla Niksar Belediyesi ve Avrupa Birliği ortak çalışmasıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi Projesi kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen panele katıldı.

Balcı, Niksar'ın hem Danişmentlilerin merkezi olması hem de doğası, tarihi, kültürü, havası, suyu ve insanlarıyla çok kıymetli bir ilçe olduğuna işaret ederek, Niksar'da suyun, doğanın korunması anlamında hazırlanan Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tokat'ta ve Niksar'da güzel işler yapıldığının, proje kapsamında yapılacak modern anlamda su tesisi, kanalizasyon ile aktif su arıtma tesisinin Niksar'da yapılan güzel işlere örnek olduğunu belirten Balcı, "İnşallah daha da güzel işler olacak. Havanın, suyun, toprağın korunmasını önemsiyorum. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun şöyle bir ifadesi var, 'Memleketi, milleti sevmek, sadece türküleriyle, şarkılarıyla değil, aynı zamanda ovasıyla, deresiyle, dağıyla, taşıyla, bunlar da yetmez insanıyla beraber sevmek demek.' Bu yapılan işler bizim memleket, millet sevgimizi daha çok artırıyor. Bunları atamızdan miras aldık ama gelecek kuşaklara bırakabilmemiz için emanet. Dolayısıyla suyun, doğanın, ekosistemin korunması, dengenin bozulmamasına dikkat edilmesi bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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