Tokat Valisi Ozan Balcı AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Tokat Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balcı, mesajında, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve İstiklal Mücadelesi'nde önemli katkıları olduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Vali Balcı, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu teknolojik altyapı, 100 yıldır edindiği bilgi ve tecrübe ile ilkeli ve doğru habercilik anlayışından taviz vermeden Türkiye'nin ve dünyanın gündemini takip edip, bizleri bilgilendiren, bilinçlendiren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yağmur çamur, gece gündüz demeden her şart ve ortamda görev yapan tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA