Tokat Valisi Balcı Yeşilyurt ilçesini ziyaret etti
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Tokat Valisi Balcı Yeşilyurt ilçesini ziyaret etti

05.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:32
Tokat Valisi Balcı Yeşilyurt ilçesini ziyaret etti

Tokat Valisi Ozan Balcı ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Yeşilyurt ilçesini ziyaret etti.

Tokat Valisi Ozan Balcı ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Yeşilyurt ilçesini ziyaret etti.

Vali Balcı ve Arslan, Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile 2016 yılında eğitim öğretime kapatılan İMKB YİBO'da incelemelerde bulundu.

Balcı ve Arslan, kapatılan okul yerleşkesinin bundan sonra hangi amaçla kullanılabileceği konusunda istişare edildikten sonra, inşaatı büyük oranda bitirilen Yeşilyurt Yeni Küçük Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.

Balcı, sanayicilere tam destek verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol ile Spor Tokat kapsamında Yeşilyurt'a kazandırılan spor salonu inşaatını inceleyen Balcı ve Arslan, Tokat'ın 11 ilçesine kazandırılacak çocuk trafik eğitim parkı kapsamında Yeşilyurt çocuk trafik eğitim parkı yapılacak alanda Yeşilyurt Kadın Kooperatifi binasında kooperatif üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaretlere AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Osman İçten, MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan ve Yeşilyurt Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Sever de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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