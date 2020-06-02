Tokat Valisi Balcı, Sarıyazı jeotermal su kaynaklarında incelemelerde bulundu
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Tokat Valisi Balcı, Sarıyazı jeotermal su kaynaklarında incelemelerde bulundu

Tokat Valisi Ozan Balcı, Niksar ilçesinde Sarıyazı jeotermal su kaynaklarında incelemelerde bulundu.

Tokat Valisi Balcı, Sarıyazı jeotermal su kaynaklarında incelemelerde bulundu
02.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:36

Tokat Valisi Ozan Balcı, Niksar ilçesinde Sarıyazı jeotermal su kaynaklarında incelemelerde bulundu.

Vali Balcı, zengin mineralli jeotermal su kaynaklarının, fide yetiştiriciliği başta olmak üzere seracılık, sağlık ve termal turizm gibi alanlarda kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

"Jeotermal kaynaklarımızı memleketimizin, milletimizin ve Tokat'ımızın refahı için kullanacağız." diyen Balcı, şöyle devam etti:

"Jeotermal su kaynağı Tokat'a büyük avantajlar sağlayacak. Niksar Ovası çok kıymetli. Buradan elde edilen su Tokat tarımının geleceğine önemli katkılar sağlayacak. Tarımın, toprağın ve üreticinin dostuyuz. Üreticimizin ve çiftçimizin her zaman yanındayız. Tokat Türk tarımının parlayan yıldızı." dedi.

Vali Balcı'ya incelemelerinde, Kaymakam İlhami Doğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin ve yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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