Tokat Valisi Balcı, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Açıklaması

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Balcı, kentteki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Aşının toplum için gereklilik olduğunu vurgulayan Balcı, "Kentimizde 80 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşımız yaşıyor. Buradan bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çağrımız, randevularını alsınlar, korkmadan, çekinmeden aşılarını yaptırsınlar. Tokat'ta şu ana kadar 34 bin civarında aşılama yapıldı. Gönderilen aşılar Bakanlığımızın belirlediği ilke ve prensipler doğrultusunda yapılıyor. Aşılama konusunda bir sorun yok." dedi.

Balcı, "Başta doktorlarımız olmak üzere ebelerimize, hemşirelerimize ve bütün sağlık çalışanlarımıza fedakar çalışmalarından dolayı devlet millet adına çok teşekkür ediyorum. Tokatlı hemşehrilerimiz de sağlık çalışanlarımıza oldukça destek verdi, tedbirlere yüksek derecede uydular, onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Balcı'nın ardından Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da aşı yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu