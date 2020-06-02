Tokat Valisi Balcı'dan şehit ailesine ziyaret Tokat Valisi Ozan Balcı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Balcı, ilçeye bağlı Yokonak beldesinde yaşayan şehidin babası Turan Bora'yı ziyaret ederek taziyelerini iletti ve bir süre görüştü.

Balcı, "Sizin acınız milletimizin acısıdır. Sizler devletimizin ve milletimizin baş tacısınız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Kaynak: AA