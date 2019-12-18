Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül
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Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi.

18.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12
Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül

Valisi Ozan , "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi.

Vali Balcı, makamında ilkokul ve ortaokullar arasında "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri kabul ederek bir süre görüştü, resimleri tek tek inceledi.

Dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Balcı, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Balcı, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA
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