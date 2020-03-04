Tokat Valisi Balcı, Artova'da

04.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:00

Tokat Valisi Ozan Balcı, Artova ilçesini ziyaret etti.

Vali Balcı, Artova Öğretmenevi'ndeki "Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller" Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Balcı, proje kapsamında şu ana kadar 14 bin kadına eğitim verildiğini belirterek, 2020 sonuna kadar 50 bin kadına, nihai hedefin ise tüm kadınlara eğitim vermek olduğunu söyledi.

"Kadınlarımızı önemsiyoruz, onlara kıymet veriyoruz ve onları değerli buluyoruz." diyen Balcı, şöyle devam etti:

"Toplumun asıl çekirdeğinin anne olduğunu düşünüyoruz. Anneleri bilinçlendirmenin toplumu bilinçlendirme, toplumu ayakta tutma olduğuna inanıyoruz. Evi derleyip toplayan çekip çeviren annedir. Annelerin meseleye vakıf olduğu, çekip çevirdiği evler daha mutlu, çocukları da daha başarılıdır. Onun için annenin bilinçlendirilmesini çok önemsiyorum. Biz kadınları önemsediğimiz için, kadınlara yönelik olarak sağlık projesini geliştirdik. Biz bu projeyi sadece Tokat'ta değil, bütün ilçelerde yaparak, yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Toplantıya Artova Kaymakamı Mustafa Karali, İl Sağlık Müdürü Müdürü Ahmet Sümbül de katıldı.

Kaynak: AA