Tokat-Turhal'da Park ve Bahçelere 350 Bin Çiçek Dikildi-Hd

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından refüj ve parkalara 350 bin adet çiçek dikildi.

Turhal Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte şehrin muhtelif yerlerine 200 bin adet lale dikerek şehri adeta çiçek bahçesine çevirdi. Özellikle şehir merkezinde dikilen çiçekler Turhal'ı farklı ve güzel bir görünüme kavuşturdu. Belediye ekipleri park, bahçe, yol kenarları, refüj ve döner kavşaklara diktikleri laleler sayesinde şehre değişik bir atmosfer katarak güzelleşmesini sağladı.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler çiçek ve bitkilendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, Bahar geldi dolayısıyla bütün, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda çiçeklendirme çalışması yaptık. İlk etapta 200 bin adet lale, 150 bin adet farklı çeşitlerde çiçek ve 5 bin adet ise ağaç dikimiyle şehrimizin muhtelif yerlerini adeta çiçek bahçesine çevirdik. İlçemizin nüfusu şuan 80 bin. Nüfusumuzun 4 katı çiçek ekimi ve bitkilendirme çalışması yaptık. Dikilen lalelerin 60 bin tanesini öğrencilerimiz dikti. Göreve geldiğimiz günden beri orta refüjlerde, kavşaklarda, okul bahçelerinde, meydanlarda, caddelerimizde farklı farklı ağaç çeşitleri ve çiçekler dikerek ilçemize yeni bir çehre kazandırdık. dedi.Başkan Bekler, ayrıca vatandaşların parklardan lale koparmamaları ve isteyenlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden alabileceklerini söyledi.