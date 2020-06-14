TOKAT Türbedeki mezar taşında bulunan hilal çalındı Türbedeki mezar taşında bulunan hilal çalındıTOKAT'ın Zile ilçesindeki Ahievran Veli Türbesi'nin mezar taşının başında bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen hilal şeklindeki metal parça çalındı.

Türbedeki mezar taşında bulunan hilal çalındı

TOKAT'ın Zile ilçesindeki Ahievran Veli Türbesi'nin mezar taşının başında bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen hilal şeklindeki metal parça çalındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçede bulunan Yeni Hamam Mahallesi Fenerci Sokaktaki Ahievran Veli Türbesi'nde gerçekleşti. Türbe yanında kuaför dükkanı bulunan Abdullah Saygın, iş yerini kapattığı esnada çatıdaki kiremitlerin kırılarak yere düştüğünü fark etti. Türbenin camından içeriye bakan Saygın, mezar taşında bulunan hilalin yerinde olmadığını fark etti. Saygın'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler türbede içerisinde inceleme yaptı.

İş çıkışı çatıdaki kiremitlerin kırık olduğunu fark ettiğini belirten kuaför Abdullah Saygın, Türbenin içine pencereden baktığımda mezar taşı başındaki hilalin olmadığını gördüm. Dükkan sahibi ile birlikte emniyete haber verdik. Yapılan hırsızlık utanç verici. Bugün türbedeki hilali çalan yarın benim iş yerimi de soyar. Böyle utanç verici olaylarla karşılaşmak istemiyoruz dedi.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA