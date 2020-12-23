Tokat TSO'dan uzaktan eğitime tablet desteği

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik tarafından, ihtiyacı olan öğrencilere verilmek üzere 60 tablet, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye teslim edildi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik tarafından, ihtiyacı olan öğrencilere verilmek üzere 60 tablet, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye teslim edildi.

Çelik, dayanışmaya ihtiyacın olduğu bu günlerde önceliğin öğrenciler olduğunu, her şartta gelecek nesillerin kahramanlarına en iyi imkanların verilmesi gerektiğini söyledi.

Salgının başlamasıyla çocukların eğitiminde büyük aksamalar yaşandığına işaret eden Çelik, "Çoğu ailemiz maddi imkansızlıklardan dolayı tablet, bilgisayar, internet gibi sıkıntılar yaşadı. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim kadar etkili olmasa da öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitimlerine konsantre olup bu süreçten en az hasarla çıkmalarını istiyoruz. Bizler şehrin iş insanları olarak bugüne kadar öğrenciler için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ayrıca bir hekim olarak herkesi bu süreçte maske, mesafe ve hijyen konusunda daha da dikkatli olmaya davet ediyorum." dedi.

Çelik, Tokat il ve ilçelerinde salgın döneminde TOBB tarafından 400 tablet dağıtıldığını kaydetti.

Küçükali de tabletlerden dolayı Çelik'e teşekkür ederek, bunların en çok ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Tablet tesliminde Tokat TSO Meclis Başkanı Dursun Sansar, Başkan Yardımcısı Sinan Gökçe, Yönetim Kurulu Üyesi Naci Altun ve Genel Sekreter Sinan Ardil de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar