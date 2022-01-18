Tokat'tın Almus ve Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar engeli

Tokat'ın Almus ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba Almus ve Başçiftlik ilçelerinde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.