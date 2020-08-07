TOKAT Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlarTOKAT'ta merkeze bağlı Aydoğdu köyünde oturanlar, cep telefonuyla yakınları ile iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor.

Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar

TOKAT'ta merkeze bağlı Aydoğdu köyünde oturanlar, cep telefonuyla yakınları ile iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor. Aynı yere yağmur ve soğuktan korunmak için bir de kulübe inşa eden köylüler, verici kurulmasını istiyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 50 haneli Aydoğdu köyünde yıllardır mobil telefon hatları çekmiyor. Köyde bulunan 450 nüfusun çoğunluğu ise 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Yakınlarının çoğu gurbette olan köy sakinleri, onlarla iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre yürüyerek telefonun çektiği tepeye çıkıyor. Cep telefonu hatları sadece köylülerin çıktığı tepede sağlıklı iletişime imkan tanıyor. Köylüler, ayrıca rüzgardan, yağmurdan ve soğuk havadan korunmak için tepeye bir de kulübe inşa etti. Tepede yakınları ile görüşebilen köy halkı, bölgeye verici yerleştirilmesini istiyor.

Koronavirüsten dolayı çocuklarının köye gelemediğini ve onlarla iletişim kurmak için her gün tepeye yürüdüğünü ifade eden Aydoğdu köyü muhtarı Aşur Türker, kablolu telefon hatlarının da çalışmadığını belirterek, "Bizim çocuklarımız İstanbul'da, koronavirüsten dolayı onlarla görüşemiyoruz. Biz köyden çıkmadan telefon da edemiyoruz. Çocuklarımız köye gelemiyor. Burada kalanlar ise yaşlılar. Hepimiz yaşlıyız, 65 yaş üzerindeyiz. Bayramda çocuklarımız bize telefon ediyor, çekmiyor, mecburen biz buraya yürüyüp çocuklarımızla görüşebiliyoruz. Muhtar olduğum için kaymakamlıkta işim oluyor ama aradıkları zaman ulaşamıyorlar. Biz arayıp soruyoruz. ya da kente indiğimizde tesadüf denk geliyoruz ve işimizi hallediyoruz" dedi.

'KULLANAMADIĞIMIZ TELEFONA FATURA ÖDÜYORUZ'

Köye akrabalarını ziyarete gelen Turan Kıyak ise, "Burada telefonlarımız hiç çekmiyor. Çekmediği gibi ben yaklaşık 5 aydır buradayım, faturalarımı çekmediği halde yatırıyorum. Hiçbir iletişime geçemiyoruz. Bu köyde genellikle 65 yaş üstü vatandaş olduğu için kimsenin çocuğu ulaşamıyor. İnsanlarda böyle dağ tepe dolaşıp çocukları ile görüşebilmek için imkan arıyorlar. Her yere dilekçe verdiğimiz halde ilgilenmediler. 65 yaş üstü insanlar buraya geldiklerinde yağmurdan, yaştan korunmak için kulübeye sığınıyorlar. Yangın çıksa itfaiye yetişemiyor. Hastalansak ambulansımız gelmiyor. Kimse ile iletişime geçemiyoruz. Burada çok mağduruz" diye konuştu.

Köye dedesini ziyarete gelen Ayşe Işık de, "Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorum aslında ama buraya geldiğim için telefonum hiç çekmiyor. Köyde birisine bir şey olsa ambulansı bile arayamıyoruz. Telefonu bilerek açmıyorsun diyerek, küsen arkadaşlarım oldu. Köyde telefon çekecek diye birkaç tane dağ tırmanmamız gerekiyor. İstanbul'da yaşıyoruz, burası köy, pek alışkın değiliz" dedi.

Kaynak: DHA