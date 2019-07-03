Tokat Valisi Ozan Balcı, yerel buğdaylar tarla günü programına katıldı.

"Türkiye'de Yerel Buğday Çeşitlerinin Envanterinin Çıkarılması" projesi sonucunda elde edilen yerel buğdayların yetiştirilmesi amacıyla ekim yapılan merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde "Yerel Buğdaylar Tarla Günü" ve "Doğrudan Ekim Uygulamalarının Gösterimi" programı gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı, Tokat'ın tarımın başkenti olduğunu söyledi.

Tokat'ın kıymetli ovaları bulunduğunu vurgulayan Balcı, "İl Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere bütün birimlerin amacı köylüyü ve çiftçiyi zenginleştirmek. Milletin cebine para koymamız lazım, bunu bir numaralı hedefimiz olarak belirliyoruz. Biz tarımın, çiftçinin dostuyuz, ne zaman başları sıkışsa her zaman yanlarındayız." dedi.

Çiftçilerin dertlerini yakından bildiklerini dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle sertifikalı buğday vermekten kaba yem bitkilerinin desteklenmesine, seracılığın desteklenmesinden Tokat yaprağının desteklenmesine, Niksar cevizinden Artova'daki nohudun, fasulyenin desteklenmesine kadar tarıma ilişkin ne varsa hepsiyle ilgileniyoruz. İşin özü, Tokat tarım memleketidir. Memleketin üretimine katkı sağlamak, insanların gıda ihtiyacını karşılamak çok kıymetli bir faaliyettir. Bununla gurur duyabilirsiniz."

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Fatih Özdemir ise çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tarım ve Oman İl Müdürü Orhan Şahin, OKTAM Müdürü Ahmet Boz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, DSİ Müdürü Ali Çetinkaya ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA