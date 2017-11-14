Tokat Tarım Fuarı'nı 100 bin kişi ziyaret etti



TOKAT - Tokat'ta 9-12 Kasım tarihlerinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım Fuarı'nı 35 ilden 100 bin kişi ziyaret etti.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısında 4 gün boyunca süren fuarın çiftçiye, üreticiye ve kente kattığı kazanımlar paylaşıldı. Fuarı düzenleyen firmanın yetkilisi Fevzi Atasagun 350 firmanın ürünleriyle görücüye çıktığı Tokat Tarım Fuarına, 35 ilden ziyaretçi geldiğini ve ziyaretçi sayısının 100 bin kişinin üzerinde olduğunu söyledi.

Fuarın amacının tarımdaki ve hayvancılıktaki teknolojik gelişmeleri, fuar sayesinde çiftçilerin daha yakından takip etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Atasagun,"Üretici firmalarımız da bu fuar sayesinde üretmiş oldukları ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı buldu. Bu fuarın etkisi yıl boyunca devam eder. Bizim fuarımız 4 gün sürüyor ama ziyaretçiler yıl boyunca da ihtiyaç duyduğu makine ekipmanların hangi firmalarda olduğunu fuar sayesinde öğreniyor. Yıl içerisinde de onlarla temaslar kurarak o makine ve ekipmanları satın alma imkanı buluyor" dedi.

Atasagun, 2018 yılında düzenlemeyi planladıkları Tokat 7'nci Tarım Fuarı için çalışmalarına şimdiden başladıklarını kaydetti.