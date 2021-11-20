Tokat'tan yurt dışına kesme çiçek ihracatı

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, üretim alanı 5 dönümden 300 dönüme çıkan kesme çiçekler, bu yıl ilk kez ihraç edilmeye başlandı. İhracatın, 2022'de artırılması hedeflenirken, kesme çiçekçilikten yılda 13 milyon TL gelir elde ediliyor.

Erbaa'da 21 yıl önce ekimine başlanan kesme çiçeklerin üretim alanı devletin verdiği teşviklerle her yıl artmaya devam ediyor. İlçede kesme çiçek yetiştiriciliği 150 dönüm sera ve 150 de açık alan olmak üzere toplam 300 dönüme ulaştı. Sevgililer Günü, doğum günleri, düğünler gibi özel günlerde kullanılan ve şu ana kadar iç piyasanın ihtiyacını karşılayan çiçekler, bu yıl ilk kez Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerle ihraç edildi. İhracatın 2022 yılında daha da artırılması hedefleniyor. Gerbera, gypsophilla, hüsnüyusf, lisianthus, kasımpatı, glayöl solidago ve tagates gibi türlerin yetiştirildiği ilçede kesme çiçekçilikten yılda yaklaşık 13 milyon TL gelir elde ediliyor.