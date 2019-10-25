Tokat'tan Mehmetçiğe 1 ton 600 kilogram bal

25.10.2019 13:34

Tokat Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe güç ve moral vermek için 1 ton 600 kilogram bal gönderdi.

Fırat Nehri'nin doğusunu terör unsurlarından temizlemek ve barış koridoru açmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe yurdun her yerinden ve her kesimden destek yağıyor. Tokat'ta Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, üyeleri topladıkları 1 ton 600 kilogram çiçek balını, harekatta görev alan Mehmetçiğe ulaştırması için Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Birol Çavuşoğlu'na teslim etti. Bal kolileri ile "ay-yıldız" yapan birlik üyeleri, daha sonra kolileri araca yükledi.

Birlik Başkanı Ali Demir, Mehmetçiğe güç ve moral vermek için üyeler arasında bal kampanyası düzenlediklerini söyledi. Üyelerden 8 gün içinde 1 ton 600 kilogram bal topladıklarını aktaran Demir, "Bu balları harekatta görev alan askerlerimize gönderiyoruz. Biz Türk milleti olarak onların yanındayız ve onlara minnettarız." dedi.

Albay Birol Çavuşoğlu ise Türk milletinin çok duyarlı olduğunu belirterek "Arkamızda bu kadar duyarlı bir millet olduktan sonra her işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bütün milletimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla asker selamı verdi, dua etti ve mektup yazdı.

Fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı kutladı. Etkinliğe 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığını vurgulayan Doğanay, "Türkçe öğretmenleri Günnur Baş ve Serpil Yılmaz rehberliğinde öğrencilerimiz Mehmetçiğe mektup yazdı. Duygularını birbirinden güzel şekilde kağıda dökerek gönderdiler. Çok anlamlı mektuplar çıktı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nagihan Özdirik öncülüğünde dualar edilip Fetih suresi okundu. Bazı öğrencilerimiz de asker selamı verdi." dedi.



Öğrencilerin çok anlamlı bir etkinlik yaptığını ifade eden Doğanay, "Askerlerimiz, vatanın birliği ve bütünlüğü için önemli bir görevdeler. Öğrencilerimiz de bu durum karşısında bir şeyler yapmak istedi. Çok anlamlı bir çalışma oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA