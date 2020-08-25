Tokat'tan kısa kısa Erbaa Belediyesi tarafından 5 yıl aradan sonra kısa süre önce çalışmalarına başlanan Ali Özgül Geçici Konukevi tadilat çalışmaları planlanan şekilde devam ediyor.

Erbaa Belediyesi tarafından 5 yıl aradan sonra kısa süre önce çalışmalarına başlanan Ali Özgül Geçici Konukevi tadilat çalışmaları planlanan şekilde devam ediyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, tadilat çalışmaları devam eden geçici konukevini ziyaret etti.

Erbaa'nın en güzel noktalarından birinde olan konukevinin yakın zamanda hizmete açılacağını ifade eden Karagöl, "Konukevimizin tabanında antibakteriyel zemin kaplama kullanıyoruz yani hemen her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Turhal Devlet Hastanesi MR hizmeti vermeye başladı

Turhal Devlet Hastanesine kurulan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Başhekim Opr. Dr. Dursun Tüzün, temmuz ayı itibariyle hasta kabulüne başlayan 200 yatak kapasiteli hastanenin ihtiyaç duyduğu MR cihazının hizmet vermeye başladığını belirtti.

Tüzün, 17 Ağustos Pazartesi gününde itibaren MR çekimine başlandığını belirterek, "Hastanemize başvuran hastalarımızı ambulansla Tokat'a götürüp geri getiriyorduk. Bunun önüne geçmiş olduk. Gece saat 12'ye kadar randevularımız dolu. Zile'den, Aydınca'dan ve başka çevre ilçelerden, randevu gün süresi fazla olup bize gelenler var. Biz şu an MR'ı aynı gün içinde çekmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA